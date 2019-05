Cristiano Ronaldo non ci sarà?

“No, non ci sarà. Deve riposare per la Nazionale ed è giusto che giochino gli altri. Matuidi e Bernardeschi sono squalificati, Cancelo e Mandzukic hanno avuto operazioni al naso e non ci saranno. Alex Sandro e Douglas Costa non recuperano. Pjanic c'è. Douglas Costa lo rivedrete il prossimo anno perché domani è l'ultima partita. Se non gioca la partita del cuore, domani non ci sarà".