Novanta minuti alla fine del campionato di Serie A, per l'Atalanta una grande opportunità per fare la storia. I nerazzurri giocano contro il Sassuolo, ufficialmente in casa ma al Mapei Stadium (stadio dei neroverdi) a causa dei lavori di ristrutturazione all'impianto di Bergamo. La squadra di Gasperini è attualmente al terzo posto in classifica, in virtù del vantaggio negli scontri diretti con l'Inter, e in caso di vittoria festeggerebbe la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. In caso di pareggio o di sconfitta, invece, tutto dipenderà dai risultati di Inter-Empoli e Spal-Milan. Sfida quindi decisiva: ecco le indicazioni su come seguirla in tv e in streaming.

Atalanta-Sassuolo: dove vuoi in streaming con il tuo Skygo

La gara tra Atalanta e Sassuolo, valida per la 38^ giornata di Serie A, è in programma domenica 26 maggio alle 20:30 al Mapei Stadium. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport sul canale Sky Sport 254 HD (satellite e fibra). La partita sarà visibile anche in streaming su SkyGo.