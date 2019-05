Fiorentina-Genoa è la sfida salvezza che non ti aspetti, 90 minuti ad alta tensione per viola e rossoblù. Prandelli è terzultimo e sfida il suo passato, Montella è in crisi nera ed è stato risucchiato nella zona pericolosa della classifica. Il destino di queste due squadre è, ovviamente, legato anche alla sfida tra Inter ed Empoli, con gli azzurri al momento quartultimi con un punto di vantaggio sul Genoa e a -2 dalla Fiorentina. In caso di successo della squadra di Andreazzoli, la sfida del Franchi diventerebbe un vero e proprio spareggio per la permanenza in Serie A.

Fiorentina-Genoa: dove vuoi in streaming con il tuo Skygo

La gara tra Fiorentina e Genoa, valida per la 38^ giornata di Serie A, è in programma domenica 26 maggio alle 20:30 allo stadio Artemio Franchi. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A su satellite, fibra e digitale terrestre. La partita sarà visibile anche in streaming su SkyGo.