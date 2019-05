"La Fiorentina comunica che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione". Con una nota emessa sul proprio sito ufficiale a pochi minuti dallo 0-0 del Franchi contro il Genoa, risultato che ha sancito la permanenza del club in Serie A, la Fiorentina ha comunicato le prossime mosse. Sul club viola c'è il forte interesse di Rocco Commisso, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom, che ai microfoni del Corriere Fiorentino ha spiegato di non poter "dare nessuna conferma, in senso positivo o negativo", aggiungendo di essere stato "l'unico che ha acquistato in Italia che è nato in Italia" e di "conoscere bene la Fiorentina". In tribuna nella partita contro il Genoa non è passata inosservata la presenza di Joe Barone, manager dei New York Cosmos e braccio destro di Rocco Commisso. La nota ufficiale emessa dalla società lascia pensare che ci possano essere novità all'orizzonte.

Montella: “La proprietà ci ha lasciato concentrare sulla partita, salvezza meritata”

Del futuro della Fiorentina ha parlato anche l'allenatore viola, Vincenzo Montella: "Commisso? Il suo nome mi ha accompagnato 5-6 mesi al Milan. Sinceramente non so cosa dire, siamo stati con Diego e Andrea Della Valle nelle ultime 48 ore e non e' stato minimamente toccato l'argomento. La mia proprietà non ha detto nulla per lasciarci concentrati sulla partita di oggi: non c'è stato alcun riferimento a questa eventualità. Non so nemmeno se si tratti di una notizia vera". Montella ha anche commentato il pareggio contro il Genoa, vissuto dalla tribuna a causa della squalifica incassata dopo la sfida di Parma: "Sugli spalti si soffre molto, la partita e' stata piena di tensione. Abbiamo raggiunto la salvezza. Non siamo contenti nell'intimo, ma abbiamo onorato la Serie A e la città di Firenze. Il nostro è stato un campionato stranissimo, e' successa qualsiasi cosa con gare giocate bene e perse. Ci siamo presi volentieri i fischi, ce li meritavamo. Una gara biscotto? Ci sono troppi pregiudizi e vedete sempre cose cattive. Noi abbiamo visto cose cattive anche in altre gare ma siamo stati zitti".