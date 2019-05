Inter-Empoli, orari e dove vedere la partita in TV

Inter-Empoli, vietato sbagliare. 90 minuti di fuoco per le squadre di Spalletti e Andreazzoli, che nell’ultima giornata di Serie A si giocano tutto. Riflettori accesi su San Siro, dove i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per essere certi di qualificarsi alla prossima Champions League. Dopo la batosta dell’ultimo turno a Napoli, infatti, Handanovic e compagni si trovano a pari punti con l’Atalanta e ad una sola lunghezza di vantaggio dal Milan, attualmente quinto. Vincendo l’Inter andrebbe in Champions, in caso contrario dovrebbe sperare in risultati favorevoli dai campi delle dirette concorrenti. Per gli uomini di Spalletti, però, non sarà per nulla semplice: di fronte l’Empoli, reduce da tre vittorie consecutive e con un punto di vantaggio sulla terzultima in classifica a novanta minuti dal termine della stagione. Per la squadra di Andreazzoli un successo significherebbe salvezza aritmetica, in caso contrario sarà necessario attendere il risultato dello scontro diretto in zona retrocessione tra Fiorentina e Genoa. Impossibile dunque perdersi la sfida di San Siro, che promette emozioni senza fine.

Inter-Empoli: dove vuoi in streaming con il tuo SkyGo

Inter-Empoli, valida per la 38^ giornata di Serie A, è in programma domenica 26 maggio alle ore 20:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport UNO (canale 472/482 sul digitale) e sul canale Sky Sport 252 su fibra e satellite (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q). La gara sarà visibile anche in streaming su SkyGo.