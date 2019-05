Missione compiuta per l’Inter, qualificata non senza brividi alla prossima Champions League. Un obiettivo raggiunto dalla società destinata alle novità in vista della stagione che verrà, la prima delle quali coinvolge Antonio Conte: l’ex allenatore di Juventus, Nazionale italiana e Chelsea verrà infatti annunciato come il nuovo tecnico nerazzurro entro la finale di Champions tra Tottenham e Liverpool in programma sabato a Madrid. Conte sarà presente in tribuna in compagnia dei vertici della dirigenza dell’Inter dal presidente Zhang al CEO Antonello, dall’amministratore delegato Marotta al direttore sportivo Ausilio. Un annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni e legato per tempistica all’incontro tra i rappresentanti della società con l’attuale allenatore Luciano Spalletti. E proprio l’allenatore di Certaldo, attraverso un post su Instagram, ha voluto ringraziare la squadra per il traguardo appena centrato: "Nomi da Champions League... Bravi ragazzi, avete riportato nuovamente l’Inter nel torneo più importante del mondo! Grazie". Così recita il messaggio accompagnato dall’immagine dove figura la collezione di maglie di Spalletti, casacche appartenute a tanti campioni del passato e del presente con un omaggio speciale: al centro della collezione, infatti, spiccano le divise e i nomi dei giocatori nerazzurri protagonisti in questa stagione.