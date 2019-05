Serie A, le migliori giocate della 38^ giornata

Spesso ci troviamo a fare lodi sperticate a portieri in grado di eseguire giocate importanti con i piedi, perché ovviamente non li consideriamo nella loro comfort zone. Allo stesso modo la rimessa di Ola Aina è una giocata improbabile, che sovverte l’idea per cui le cose importanti a calcio si fanno con i piedi.

Di assist con le mani non se ne vedono spesso in giro, non esiste neanche una statistica che possa aiutarci in qualche modo. Potrebbe essere il primo assist da rimessa laterale della stagione, reso ancora più improbabile dal fatto che non è un assist per una giocata a due-tre tocchi o per un colpo di testa, ma le mani di Ola Aina tirano fuori un lancio che scavalca la difesa della Lazio sul primo palo per arrivare a premiare il taglio di Iago Falque che può colpire al volo di sinistro.

Ogni tanto quando vediamo un bel passaggio ci viene istintivo dire che “è stato fatto con le mani”, per sottolineare come sia più facile essere precisi rispetto che usando i piedi. Eppure quando parliamo di lanci così lunghi sembra più vero il contrario: Ola Aina ha eseguito una rimessa laterale come se l’avesse fatta con i piedi.

L'azione dell'Empoli e la grande parata di Handanovic