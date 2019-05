L'Udinese e la FIGC hanno siglato una particolare intesa in vista della prossima stagione. Chi sottoscriverà un mini-abbonamento per le tre gare della fase a gironi dell'Europeo under 21 in programma alla Dacia Arena avranno uno sconto per l'acquisto dell'abbonamento per le partite interne dell'Udinese della prossima stagione (8€ per le curve e 13€ per tutti gli altri settori dello stadio). Un'iniziativa organizzata per i 25 anni di militanza della società bianconera in Serie A e favorita dalla presenza a Udine del comitato organizzatore dell'Europeo under 21. Proprio alla Dacia Arena, infatti, si giocherà anche la finale.

Costacurta: "Premio alla passione di Udine"

Quest'intesa è stata commentata così da Alessandro Costacurta, presidente del comitato organizzatore: "Questo accordo è un premio alla passione dei tifosi dell'Udinese, che possono festeggiare i 25 anni di permanenza in Serie A della loro squadra continuando a frequentare lo stadio in occasione dell'Europeo. È uno dei top event della UEFA, che non a caso come slogan della manifestazione ha scelto: "Stars of today, superstars of tomorrow". Gli appassionati avranno modo di vedere in campo il meglio del calcio europeo, e Udine è stata premiata anche con l'assegnazione della finale. Ci fa piacere fare un regalo, grazie alla collaborazione con il club bianconero, agli abbonati dell'Udinese, che avranno di fatto la possibilità di assistere gratuitamente alle partite dell'Europeo in programma nella loro città".

Collavino: "Ospitare l'Europeo U21 ci riempie d'orgoglio"



Questo, invece, il commento del Direttore Generale dell’Udinese Franco Collavino: "Ospitare un evento di questa importanza è un risultato che ci riempie di orgoglio e sono certo che sia un sentimento condiviso da tutti i nostri tifosi e da tutta la città. Dopo aver ospitato ormai diverse volte la Nazionale maggiore, ora tagliamo un nuovo importante traguardo in questo percorso che abbiamo intrapreso tra i primi per rinnovare il nostro stadio e renderlo uno dei più moderni e accoglienti d’Italia. Ringrazio la FIGC per la grande considerazione che ha sempre dimostrato per la nostra realtà, questa bella iniziativa che abbiamo concordato premia il lavoro svolto ma soprattutto la passione che i tifosi udinesi hanno sempre manifestato per la Nazionale e per il grande calcio, una passione che siamo certi scalderà gli spalti anche dell’Europeo Under 21".