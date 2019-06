E' stato uno degli uomini spogliatoio del Milan di Gattuso, Pepe Reina è in attesa di conoscere il futuro del club rossonero anche se non ha dubbi sulla continuità che il nuovo corso, con Gazidis, e probabilmente Maldini, saprà dare al club. "Dobbiamo aspettare, non possiamo fare altro, mi auguro che le scelte che il Milan farà siano quelle giuste - ha spiegato - Per tutto il rispetto e l'impegno che noi giocatori abbiamo messo e che sempre dobbiamo mettere a disposizione. Con la calma, lo ha detto anche Gattuso, il Milan è in buone mani e le cose non cambieranno perché un'istituzione così grande come lo è il Milan non può far altro che continuare a crescere".

"Onore a Gattuso, uomo di grande valore"

Per quanto riguarda la scelta di Gattuso, di rinunciare al contratto: "Probabilmente se ha preso questa decisione è perché la riteneva la più opportuna - ha spiegato ancora Reina - Pensava di favorire non solo se stesso, ma anche il Milan. Onore a lui per come è uscito, perché ha dimostrato ancora una volta di essere un uomo di grande valore"

"La Juve sa che Sarri è un vincente"

Reina ha anche parlato del suo ex allenatore al Napoli, Maurizio Sarri, che potrebbe andare alla Juve causando un dispiacere proprio ai tifosi del Napoli: "Due anni fa era difficile pensarlo, non so se andrà a buon fine o meno, i tifosi del Napoli non vorranno, ma la Juve sa perfettamente quanto sia forte Sarri, e quindi decideranno. Quello che posso dire io è che lui è un uomo che respira calcio 24 ore al giorno, è un vincente. Con lui non abbiamo ottenuto vittorie importanti o titoli ma io sono fiero di essere stato allenato da lui".

Il ricordo di Reyes

Infine, Reina ha parlato anche di Reyes, suo ex compagno di Nazionale ai Mondiali 2006, scomparso in un tragico incidente stradale: "E' un colpo durissimo, certe cose nella vita non dovrebbero accadere specie a un ragazzo di 35 anni. Siamo stati insieme al Mondiale 2006, era un ragazzo sempre allegro. E' un giorno triste, dispiace molto per la sua famiglia a cui faccio le condoglianze, la vita certe volte è così, ora bisognerà guardare avanti".