Non vi risparmieremo il Carletto che canta Renato Zero: la playlist con le sue mitiche performance (la greatest hits contiene pure "O surdato 'nnammurato") chiuderà degnamente il nostro viaggio nella "carriera artistica" di Ancelotti. Ma non possiamo dimenticare che nei migliori 60 anni della sua vita anche il cinema ha giocato un ruolo importante, in alcuni casi decisivo per una vittoria. "Nel mio lavoro - raccontò nel 2016 alla rivista tedesca Welt am Sonntag - mi capita spesso di usare dei film per motivare i miei giocatori. Ai tempi del Milan, ad esempio, prima della finale di Champions contro la Juventus, ho preparato un video col discorso di Al Pacino in Ogni maledetta domenica. È stato un momento molto emozionante. E poi abbiamo vinto". Non per niente Aurelio De Laurentiis l'ha voluto fortemente come "regista" del suo Napoli. Piuttosto, prima di passare alla "regia", Ancelotti si è calato nei panni dell'attore e sebbene in alcune di queste pellicole non abbia recitato direttamente, c'è parecchio della sua storia, dalle origini a oggi: il Ragazzo di campagna, Mezzo destro e mezzo sinistro, l'Allenatore nel pallone, Star Trek, l'Imperatore di Capri, Don Camillo e perfino l'Esorcista...