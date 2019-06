Come rendono gli attaccanti con Sarri



Di sicuro una Juve con una maggiore vocazione offensiva, proprio ciò che il club cercava, cosa che dovrebbe garantire più gol anche ai suoi attaccanti, a partire da Ronaldo che ha chiuso il suo primo anno in A con 21 gol in campionato e magari, abituato ai numeri della Liga, si sarebbe aspettato di farne qualcuno in più. La garanzia per il portoghese sono i numeri dei tridenti di Sarri, con i 55 gol del suo primo Napoli (con il record di 36 reti di Higuain), migliorati l'anno dopo arrivando a 60, nella stagione dell'invenzione di Mertens falso nueve. Seguì una stagione meno prolifica per il tridente azzurro (36 gol), ma quello era un Napoli più solido, ed è particolare la coincidenza che vuole che la Juventus di Allegri, nell'ultima stagione, si sia fermata allo stesso numero di reti con i suoi tre davanti. Poi il Chelsea, che ha dato l'ulteriore conferma di come gli attaccanti, con Sarri, rendano sempre al meglio: vedi i 16 gol stagionali di Hazard o quel Giroud trasformato nel capocannoniere di Europa League con 11 reti. Tutti motivi che, al momento, possono far sorridere uno come Cristiano Ronaldo.