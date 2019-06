Le parole di Totti e la sua conferenza stampa fiume nel salone d'Onore del CONI fanno ancora discutere. Dopo una prima replica da parte della Roma con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale e le parole in esclusiva a Sky Sport del vicepresidente Baldissoni, è la volta del presidente Pallotta che si affida alla proria pagina Twitter per smentire una notizia che riguardava possibili azioni legali contro l'ex capitano: "Nella storia della nostra proprietà - ha scritto - queste voci si meritano probabilmente la medaglia d'oro come commento più stupido che io abbia mai sentito. E' tutto falso al 100%". Parole chiarissime dunque, non ci sarà nessuna battaglia in tribunale. Tanta rabbia e delusione da entrambe le parti, ma non tali da avviare azioni del genere.