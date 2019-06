Un coro da stadio divenuto tormentone a San Siro, uno di quelli che molto spesso si sente intonare dalla curva dell'Inter. Stavolta a cantarlo, però, non è un tifoso ma un giocatore nerazzurro: Milan Skriniar. In vacanza a Dubai con la compagna Barbora, eccolo ripreso assieme a degli amici mentre canta divertito: "Co-come mai , co-come mai, la Champions League tu non la vinci mai...", il motivetto con cui gli interisti ironizzano sulla maledizione Champions della Juventus, tornato virale quest'anno all'indomani dell'eliminazione bianconera per mano dell'Ajax. Skriniar, nel video, non cita mai la Juventus, ma testo e note sembrano non lasciare dubbi...

Skriniar versione tifoso: il precedente con i sostenitori Inter

Uno Skriniar scatenato che sta velocemente facendo il giro del web. E la memoria corre a un precedente che i tifosi dell'Inter ricorderanno bene: dopo il successo contro la Lazio all’Olimpico per 3-2 nel maggio 2018 - che permise ai nerazzurri di ottenere all'ultima giornata di campionato la qualificazione in Champions League - proprio Skriniar si mise a cantare insieme ai tifosi dell'Inter che attendevano la squadra di ritorno da Roma all’aeroporto di Malpensa.