Saranno Gaetano Miccichè, Presidente della Lega Serie A, e Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, i relatori d’eccezione del primo giorno della Summer School in Football Stadia Management che l’ICRIM, l’International Center of Research in International Management dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha organizzato congiuntamente a Udinese Calcio e che sarà ospitata, dal 24 al 30 giugno, alla Dacia Arena di Udine. Un programma di formazione dedicato a documentare e discutere le migliori pratiche relative alla gestione degli stadi calcistici, il corso gode del patrocino di Lega Serie A, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’Istituto per il Credito Sportivo, della collaborazione di AirFrance - KLM e della media partnership del Corriere dello Sport e SKY. I Presidenti Miccichè e Abodi si confronteranno, assieme al giornalista e Direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e al Vicepresidente dell’Udinese Calcio Stefano Campoccia, che ricopre anche l’incarico di Consigliere della Lega Serie A, sulla realtà attuale dell’impiantistica sportiva in Italia e in particolare sul caso della società bianconera e sul percorso intrapreso per la realizzazione della Dacia Arena secondo i più moderni criteri internazionali di sviluppo di grandi impianti calcistici fruibili 365 giorni all’anno. Un panel qualificato che seguirà l’introduzione della Summer School a cura del Direttore di ICRIM, il professore Alessandro Baroncelli, e del Direttore Generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino. La Summer School si svolgerà alla Dacia Arena di Udine dal 24 al 30 giugno 2019, in coincidenza con lo svolgimento del Campionato Europeo Under 21, la cui finale è prevista proprio a Udine il 30 giugno. Il programma di studio è rivolto a manager e operatori delle società calcistiche, a studenti universitari, dottorandi e ricercatori interessati al tema dello Stadium Management.

I docenti

Andrea Abodi

Istituto per il Credito Sportivo, President

Alessandro Baroncelli

ICRIM-Università Cattolica del Sacro Cuore, Professor of Business Strategy; ICRIM Director; Member of the Board of ICRIM Monitor “Football Management across Europe”

Fabiano Benedetti

BeanTech, CEO & President

Ornella Desirée Bellia

Head of Legal Affaires European Leagues

Stefano Campoccia

Udinese Calcio, Vice President

Marco Casamonti

Archea Associati, Founder

Roberto Casolari

Macron, Sport Marketing Director

Franco Collavino

Udinese Calcio, Managing Director

Stefano Deantoni

InFront, Marketing Manager

Graeme Ford

Watford FC, Marketing Manager

Matteo Forte

Stage Entertainment, CEO

Andrew Hampel

Legends, President Emea

Matteo Landoni

ICRIM-Università Cattolica del Sacro Cuore, Researcher

Matteo Levi

ICRIM-Università Cattolica del Sacro Cuore, Researcher; GTfactory and Clever Concern Co-founder and CTO

Azzurra Lucignani

Dacia-Renault, Brand manager

Manuel Meretto

BeanTech, CRM Functional Manager

Gianluca Pavanello

Macron, CEO

Roger Penn

Queen’s University Belfast, School of Sociology, Social Policy & Social Work, Professor of Sociology

Giovanni Pifarotti

F.C. Internazionale Milano SpA, Director of Stadium Operations and Sport International Relations

Gianluca Pizzamiglio

Udinese Calcio, Marketing Manager

Magda Pozzo

Udinese Calcio and Watford Group, Strategic marketing coordinator

Alberto Rigotto

Udinese Calcio, CFO

Matt Rossetti

Rossetti Designing Experiences. Generating Value, Owner

Andrea Sacha Togni

Vortice SpA, President

Fausto Zanetton

Tifosy, Founder & CEO

Ivan Zazzaroni

Corriere dello Sport-Stadio, Editor