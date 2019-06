Sono passati 30 anni, ma il feeling tra il presidente Pellegrini ed i "suoi" giocatori è rimasto lo stesso

Una squadra che parlava anche tedesco con Andreas Brehme che ancora oggi, in un ottimo italiano, ricorda con emozione gli anni passati in nerazzurro. Lui che arrivò, insieme al connazionale Lothar Matthaus, nell'estate del 1988 e rimase a Milano fino al 1992, vincendo, oltre allo Scudetto anche una Supercoppa italiana nel 1989 e una Coppa UEFA (1990-1991). “In quella squadra c’era un grande rispetto, eravamo un gruppo davvero eccezionale. In Germania non mi era mai capitato di vivere in uno spogliatoio così unito. Come arrivai all’Inter? Avrei guadagnato come al Bayern, ma io volevo fortemente l’Italia. Non ci ho pensato due volte”.