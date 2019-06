Solo lui, però, poteva riuscire ad avere due delle prime cinque strisce più lunghe di sempre. Non può sorprendere, dunque, che uno così possa diventare il primo giocatore stellato. Non considerando i due campionati 2004-2005 e 2005-2006, Buffon con un altro tricolare arriverebbe a dieci. E non può stupire neppure il fatto che Gigi, con sole otto presenze, possa superare Paolo Maldini come recordman assoluto in presenze in campionato. 647 per il rossonero, 7 in meno, al momento, per il portiere. Un ruolo, quello del numero 1, abituato ad essere il più longevo. E allora, ipotizzando che Buffon torni e pari alla prima giornata, diventerebbe il quinto giocatore più anziano a giocare in campionato, con 41 anni e 210 giorni. Chiaro però che il vero obiettivo, per Gigi, rimane solo una coppa. Quella coppa. E se giocasse una partita di Champions Gigi potrebbe diventare il secondo giocatore più anziano di sempre della competizione. Tutti ragionamenti che andrebbero fatti Szczesny permettendo, ovvio. Ma ipotesi per ipotesi, perché non sognare che il numero uno dei numeri uno possa battere il record di un altro monumento bianconero. Dino Zoff resta il portiere più anziano ad aver giocato la finale europea più importante, a 41 anni e 86 giorni. Buffon, che è già più "anziano", magari nemmeno ci pensa. Ma con lui, non si può davvero mai escludere nulla.