La Spal è reduce da una salvezza tranquilla, la seconda consecutiva, e si prepara a vivere il terzo anno di fila in Serie A. In attesa dei rinforzi, è stato stilato il programma estivo della squadra allenata da Leonardo Semplici. Il ritiro avrà inizio l'11 luglio e si terrà, per il quinto anno consecutivo, a Tarvisio (provincia di Udine). Dopo dieci giorni, invece, la squadra tornerà al centro sportivo di Ferrara, per poi partire per Valles (provincia di Bolzano), per la seconda parte del ritiro.

Il calendario delle amichevoli

La Spal ha ufficializzato, fino a questo momento, due amichevoli, che si terranno nella prima parte dei preparazione. La prima sarà contro il ND Gorica e si disputerà il 17 luglio. Il 21 luglio, invece, la prima parte del ritiro si chiuderà con una gara contro il Pordenone.