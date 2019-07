Faouzi Ghoulam vuole riprendersi il Napoli, e per farlo ha rinunciato a partecipare alla Coppa d’Africa con l’Algeria. "È stata una scelta molto difficile per me, perché la gente sa il mio attaccamento per la nazionale. Ma era necessaria per ritrovare le mie sensazioni sia sul campo che fuori e avevo bisogno di una bella preparazione" ha spiegato l’esterno nell’intervista rilasciata a Sky Sport. Il mercato azzurro è stato già acceso dall’arrivo di Kostas Manolas: "Ho avuto tanti anni importanti con giocatori importanti dal punto di vista caratteriale, come Pepe Reina. Sono gente che trasmette certi valori e ti permette di darli a tua volta ai più giovani. Io cerco di dare il mio per far crescere la squadra e i giovani. Quest'anno avremo anche Maksimovic che ci potrà dare una grande mano, Koulibaly è già uno dei migliori difensori d'Europa, il più forte in Italia: lui e Kostas formeranno una coppia perfetta secondo me. Poi sarà il campo a parlare".

Ritrovare Sarri da avversario

Per la prima volta, il Napoli ritroverà Maurizio Sarri da avversario. L’allenatore ha lasciato un bellissimo ricordo ai calciatori azzurri: "È stato qua tre anni, sono stati meravigliosi. Poi c'è stata una nuova pagina con Ancelotti. Sarà un avversario come gli altri, è lo stesso discorso che si faceva quando Higuain è andato alla Juve. Noi guardiamo al nostro percorso e andiamo avanti". Saranno ancora una volta i bianconeri l’avversario da battere per provare a vincere lo scudetto: "Dobbiamo dare tutto, la gente merita che lasciamo tutto sul campo. Abbiamo un grande allenatore, la società sta crescendo tantissimo e vuole puntare a vincere qualcosa. Noi dobbiamo riflettere ciò che il club e il mister vogliono".

Il possibile arrivo di James Rodriguez

Intanto, la società è sempre più vicina a chiudere l’affare James Rodriguez dal Real Madrid. "Abbiamo già giocatori come Insigne e Mertens che fanno parte tra i migliori in Europa, dobbiamo essere orgogliosi di averli con noi. Poi se la società decide che devono venire altri calciatori... Sono loro a fare il mercato. Noi dobbiamo fare i giocatori e fare il nostro sul campo" ha proseguito Ghoulam. Che poi ha concluso con un pensiero sul rapporto che ha con l’ambiente: "Ci fa piacere essere a Napoli, dico la verità, l'attaccamento con la città e la maglia è una cosa unica, difficile da ritrovare in un'altra squadra".