Simone Zaza non vede l'ora di ricominciare la stagione. Dopo quella passata, trascorsa più in panchina che in campo, l'attaccante ha voglia di mostrare tutto il suo valore e così ha deciso di mettersi in mostra di fronte alle telecamere che riprendono gli allenamenti. Anche per questo, forse, si è cimentato in un gesto tecnico notevolissimo, quello di un gol 'olimpico' in rabona. Senza portiere, e per l'appunto in allenamento, ma di certo una cosa non proprio da tutti i giorni. Il tutto a soli due giorni da un'altra prodezza di un altro giocatore, ovvero un gran gol in rovesciata del difensore brasiliano Lyanco, tornato dal prestito al Bologna. Questa volta in partitella. Evidentemente l'aria della montagna deve fare ben ai granata. Vedere per credere.