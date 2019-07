Dries Mertens e Arkadiusz Milik si prendono la scena nel sesto giorno del ritiro del Napoli a Dimaro. Al loro arrivo in Val di Sole, con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni per gli impegni affrontati in nazionale a giugno, l'attaccante belga e il suo collega di reparto polacco sono stati tra i più acclamati dai tifosi azzurri. Una scena avvenuta a fine allenamento, prima di rientrare negli spogliatoi. Dagli spalti dell'impianto sportivo in Trentino è partita un'ovazione per i due giocatori, che hanno ricambiato con saluti, applausi e sorrisi. La loro avventura con il Napoli 2019/2020, sin qui arricchita da 143 reti in partite ufficiali (109 per Mertens, 34 per Milik), ha avuto il via nel segno del buonumore.