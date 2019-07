Callejon e Gaetano col destro. Ghoulam e Mario Rui col sinistro. Senza contare altri come Insigne o Mertens, abili sui calci piazzati quanto il sogno James Rodriguez. Il Napoli continua la sua preparazione estiva a Dimaro, e sui social del club ecco un bellissimo video della sfida a quattro sui calci di punizione. Tanti gol, qualche traversa e qualche paratona del giovane Hubert Idasiak, portiere della Primavera classe 2002. Un show fatto di forza, precisione e qualità del calcio. Callejon con i suoi nuovi capelli grigi si confonde leggermente col biondo e giovane Gaetano, che si può distinguere nel video dal calzettone abbassato.

Gianluca Gaetano: il profilo

Classe 2000, già osservato speciale di Ancelotti e tra i talenti più puri del vivaio del Napoli. È stato il primo millennial di sempre a esordire in Azzurro a 18 anni, 8 mesi e 8 giorni, il 23 gennaio scorso in Coppa Italia contro il Sassuolo. Poi due presenze anche in A contro Spal e Bologna nelle ultime giornate del campionato. Nella scorsa stagione, con la Primavera, 34 partite giocate: 22 i gol segnati e 8 gli assist forniti ai compagni. Di mestiere trequartista e con la specialità, come evidente, del calcio piazzato. Un talento in rampa di lancio, già in mostra anche sul palcoscenico della passata edizione della Youth League.