È sempre più Bottle Cap Challenge mania. Da Zlatan Ibrahimovic a Paul Pogba, passando per Marco Reus e Sergio Ramos, sono ormai tantissimi gli sportivi che si sono messi alla prova con la moda del momento, che vede tutti coinvolti a gareggiare a colpi di video sui social per svitare i tappi con un calcio rotante. Ma c’è anche chi si è cimentato nella sfida in maniera non convenzionale: non solo il già citato Sergio Ramos, che ha utilizzato la lingua per svitare il tappo nella sua Challenge, o il 'Pata' Castro, che ha invece optato per una chitarra, anche il Milan ha cavalcato l’onda della moda del momento e ha scelto Krzysztof Piatek come suo esponente.

La prima sfida da numero 9

Reduce dal cambio di numero di maglia che lo ha portato a scegliere la 9 in vista della prossima stagione, Piatek da buon "Pistolero" si è cimentato in una Bottle Cap Challenge particolarissima. Sui canali social del Milan, infatti, è stato postato un video che vede protagonista l’attaccante polacco che svita il tappo della bottiglia non con il classico calcio rotante, ma a… "colpi di pistola", mimando la sua classica esultanza. Il video è accompagnato anche da una simpatica didascalia: "La prima sfida del nostro nuovo numero 9". In attesa di mimare i colpi di pistola in campo dopo un gol, Piatek non ha perso tempo e si è messo alla prova con la Bottle Cap Challenge di sicuro originale.