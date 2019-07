Un atteso ritorno e una giovane novità. Tra i 27 convocati per la tournée americana del Milan, dove i rossoneri saranno impegnati per due gare di International Champions Cup contro Bayern Monaco (23 luglio a Kansas City) e Benfica (il 28 a Foxborough, MA), spiccano i nomi di Giacomo Bonaventura e Daniel Maldini. Il centrocampista è reduce dall'operazione al ginocchio che l'ha tenuto lontano dai campi dallo scorso novembre: il rientro però è vicino e proprio per questo il Milan sta lavorando per trovare l'intesa sul rinnovo del contratto con il giocatore.

Poi c'è una dinastia che il Milan ce l'ha nel sangue, e nel cuore: Daniel Maldini, figlio di Paolo, classe 2001, si è fatto notare nelle giovanili rossonere come ala sinistra. Dopo la convocazione in Nazionale (Under 18) ora la chiamata di Giampaolo e la prima effettiva convocazione con i grandi, seppur per una tournée estiva.

La lista dei convocati

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Plizzari, Reina

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Capanni, Krunic, Maldini, Mionic, Suso

Attacccanti: André Silva, Borini, Capone, Castillejo, Cutrone, Piatek