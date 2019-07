"Non è cambiato niente, Icardi e Nainggolan non fanno parte del progetto". L'ennesima bocciatura per l'attaccante argentino è arrivata solo pochi giorni fa. Conte è stato chiaro e ha ribadito il concetto anche prima dell'amichevole, poi persa, contro il Manchester United. L'ex capitano nerazzurro non è partito per la tournee insieme ai compagni, ma è tornato a Milano per allenarsi a parte. Gli ultimi giorni, però, sono stati di vacanza: Icardi e Wanda sono volati ad Ibiza insieme ai figli, concedendosi così qualche ora di relax. Lontani dal campo e dal mercato, fra un piatto di paella e tanto sole. E nel mezzo spazio pure a qualche bagno in piscina e al pallone. Già, ma questa volta Icardi non ha fatto quello che gli riesce meglio - ovvero segnare - ma ha vestito i panni del portiere. Il prato non è quello di San Siro, ma il giardino di una villa. Gli avversari non hanno le maglie di Juve o Milan, ma i volti dei figli. E se la prima conclusione - ovviamente immortalato dall'account Instagram di Wanda Nara - è finita dentro nonostante il tuffo di Icardi, i tiri successivi sono stati tutti murati dall'attaccante nerazzurro, che ha dimostrato una certa familiarità con il ruolo. Chissà, magari gli sarà tornato utile osservare da vicino Handanovic, che nel frattempo ha ereditato la sua fascia e si prepara ad un'altra stagione da protagonista con Conte. L'argentino, invece, dovrà parare ancora qualche critica, in attesa che una squadra punti su di lui per quello che realmente è: un bomber che i portieri non li imita, ma li batte.