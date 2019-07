Il Brescia è tornato in Serie A e si prepara ad affrontare una stagione nel massimo campionato dopo otto anni. Sandro Tonali è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime annate dei lombardi e si sono sprecati gli accostamenti con Andrea Pirlo, altro centrocampista passato proprio per Brescia all’inizio della sua carriera. "Me ne hanno parlato, ho visto nei video che girano ancora oggi. Ho conosciuto Pirlo a Roma nel ritiro dell'Under 21, mi ha detto che mi ha seguito quest'anno e lo apprezzo molto. I paragoni me li lascio alle spalle, all'inizio nei primi 2-3 mesi sentivo un po' di pressione ma ora me li faccio scivolare addosso"ha spiegato nell’intervista rilasciata a Sky Sport. Da un ex centrocampista all’altro, anche Eugenio Corini è stato un ottimo giocatore nel ruolo. "La carriera del mister l'ho studiata già l'anno scorso, prima non sapevo nemmeno chi fosse ad essere sincero. L'ho incontrato prima da avversario poi per fortuna è venuto qui: mi ha cresciuto, è un mister che fa anche da padre. Ricordi di lui in campo non ne ho molti, l'ho visto in qualche video ma so che è un grande giocatore. Lui vuole semplicità, con quella si fa tutto nella vita" ha detto Tonali in proposito dell’allenatore.