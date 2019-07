Pochi giorni dal suo arrivo all’Inter, ma Diego Godin è già “Epic”. Merito di Marcelo Brozovic che consegna il suo marchio distintivo al nuovo arrivato. Ecco dunque “EpicGodin”, quello che spera anche Conte per alzare il livello difensivo della propria squadra. L’ex difensore dell’Atletico Madrid sembra dunque essere già entrato al meglio all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Un rinforzo a parametro zero fortemente voluto da Antonio Conte per la sua esperienza e per il carisma che Godin ha dentro e fuori dal campo.

La storia dell'EpicBrozo

Come raccontato dallo stesso Brozovic, la storia della sua esultanza che ha spopolato sui social è nata nel giorno di Ferragosto di quattro anni fa: “Stavo andando con mia sorella e un’amica in centro a Milano e prima di partire volevamo farci una foto, così ho deciso di mettermi in quella posa lì. Il significato? Potrebbe voler dire ‘Sono un tipo giusto’, oppure ‘Sono un signore’, poi dopo qualche giorno il gesto è diventato una hit nella comunicazione”. Un portafortuna per il centrocampista croato che è poi diventato un punto fermo dell’Inter e la sua esultanza un’icona per tutti, da tramandare ormai anche ai nuovi arrivati.