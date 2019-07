"È una partita che può dire tanto, un onore i complimenti di Klopp". Lorenzo Insigne vuole essere protagonista contro il Liverpool, in un amichevole, quella di Edimburgo, che farà emergere a che punto è la preparazione della squadra di Ancelotti. In attesa di giocare contro i Reds, l’attaccante azzurro introduce la sfida: "Arriviamo preparati dopo il ritiro - ha detto a Sky Sport -. Sappiamo che squadra è il Liverpool e quanti campioni ha. La partita può dire molto, affrontare queste squadre non è mai un'amichevole. È la cosa bella di questo tipo di match: ti fanno capire a che punto sei della crescita". Si prevede un sold out al Murrayfield: "Lo stadio pieno è sicuramente una cosa molto bella, anche l’anno scorso fu lo stesso. Ci sarà tanta gente, essere capitano del Napoli in queste occasioni è ancora più bello. Spero insieme ai miei compagni di fare una grande partita, anche se è un'amichevole".

"Vogliamo fare meglio in Champions"

Insigne ha poi ripercorso la doppia sfida di Champions League della scorsa stagione contro il Liverpool nella fase a gironi: "Sono stati due grandi partite, i ricordi passano ovviamente per la mente. Abbiamo fatto una grande prestazione in casa, mettendoli in difficoltà e vincendo. Purtroppo poi, riguardando il ritorno, non è bastato fare bene al San Paolo. Però, ripeto: questi momenti aiutano a crescere, speriamo di fare meno errori possibili quest’anno e di passare il turno per i nostri tifosi". Sulle parole di Jurgen Klopp, che in più occasioni si è complimentato con Insigne: "Lo ringrazio, ho sentito che ha speso per me belle parole. È un onore ricevere complimenti da un allenatore così importante", ha concluso.