Gli orari estivi delle prime due giornate

Le prime due giornate della Serie A 2019/20 non avranno la struttura tradizionale di tutte le altre: siccome si giocheranno ad agosto le partite saranno disputate nella fascia oraria serale, alle 20.45, con due anticipi alle 18.00, uno di sabato e uno di domenica. A seconda degli impegni e degli incastri di calendario la Lega potrebbe decidere di far giocare anche una partita di lunedì alle 20.45 nella prima giornata e una di venerdì, sempre alle 20.45, per la seconda giornata. Dalla terza giornata si tornerà al programma classico, già conosciuto nella passata stagione, con la sola eccezione delle partite serali che si giocheranno alle 20.45 e non alle 20.30:

Sabato ore 15.00 (Sky Sport)

Sabato ore 18.00 (Sky Sport)

Sabato ore 20.45 (Dazn)

Domenica ore 12.30 (Dazn)

Domenica ore 15.00 (2 partite su Sky Sport, una su Dazn)

Domenica ore 18.00 (Sky Sport)

Domenica ore 20.45 (Sky Sport)

Lunedì ore 20.45 (Sky Sport)



Anticipi e posticipi di Sky e Dazn

Per ogni giornata di Serie A, Sky trasmetterà 7 match; i restanti 3 incontri saranno invece trasmessi da Dazn. Le partite di Sky e Dazn per le prime due giornate, fino alla sosta prevista per il weekend dell'8 settembre, verranno definite il 1° agosto.



Quando si sapranno gli anticipi e i posticipi delle altre giornate

Per avere chiaro il quadro delle date e degli orari della partite di Serie A che si giocheranno fino a dicembre 2019 bisognerà invece aspettare i primi giorni di settembre: in quei giorni infatti verranno definiti gli anticipi e i posticipi fino alla 17^ giornata.