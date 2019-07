Tra gli attaccanti che cerca sul mercato ed uno in rosa su cui puntare molto la prossima stagione: l'Inter riabbraccia Lautaro Martinez, reduce da un'ottima Coppa America con l'Argentina e pronto a ripartire con i nerazzurri sotto la guida di Antonio Conte. Primo giorno con la squadra per il Toro, che ai microfoni di Inter Tv ha detto: "Sono tornato e sono molto contento perché riprendo ad allenarmi. Ho approfittato di qualche giorno di vacanza per riposare, la Coppa America è stata una bellissima esperienza e a livello personale ho fatto bene. Ma adesso sono qui insieme ai miei compagni, penso solo all'Inter e a dare il massimo. Ci prepariamo per affrontare al meglio questa stagione, spero che riusciremo a raggiungere obiettivi importanti".

"Avevo già sentito Conte. Sono subito a disposizione"



Nuova stagione, nuovo allenatore: "Si sta formando davvero un bel gruppo, anche con il nuovo mister. E questo è molto importante, per raggiungere obiettivi importanti bisogna allenarsi duramente. Ho parlato con Conte, ma lo avevo già fatto al telefono quattro o cinque volte. Lui punta tanto sul lavoro, sono contento di essere qui con nuove persone. Spero che tutto vada bene". Domenica i nerazzurri affronteranno il Tottenham, Lautaro scalpita: "Ho molta voglia di tornare in campo, ma deciderà l'allenatore se farmi giocare o no. Io sono a disposizione".