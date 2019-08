Una buona notizia per Maurizio Sarri e per tutto l'ambiente Juventus. Il capitano bianconero Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi in gruppo nell'allenamento odierno, l'ultimo di questa settimana. Il difensore ha dunque completamente smaltito il fastidio al polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare la tournée asiatica con i bianconeri. Un recupero importante per il nuovo allenatore della Juventus: per Chiellini, adesso, il prossimo step sarà quello di essere a disposizione di Sarri per la sfida di International Champions Cup 2019 contro l'Atletico Madrid in programma il prossimo 10 agosto, oltre al consueto appuntamento a Villar Perosa in agenda il 14 agosto. Dopo Chiellini, anche Aaron Ramsey dovrebbe aggregarsi al gruppo la prossima settimana: il gallese non si è ancora mai allenato insieme al resto dei compagni dal suo arrivo a Torino. Bianconeri che torneranno ad allenarsi lunedì: domenica infatti Sarri ha concesso una giornata di riposo alla squadra.