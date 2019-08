Il Napoli continua a vincere e si avvicina nel migliore dei modi ad un inizio di campionato che lo vedrà esordire sui campi di Fiorentina e Juventus. Gli azzurri, dopo i tre gol rifilati al Liverpool, hanno espugnato anche Marsiglia. Decisivo il gol di Mertens per l'1-0 finale , che fa partire i ragazzi di Ancelotti con uno stato d'animo positivo direzione Usa, dove affronteranno per due volte il Barcellona: "Stiamo crescendo - ha commentato l'allenatore nel post gara ai microfoni del sito ufficiale del club - ci sono cose molto buone mostrate ma anche alcuni aspetti da limare e migliorare. Sono soddisfatto in generale della prestazione. Un buon test contro un avversario più avanti di preparazione". Già, perché la Ligue 1 inizia fra una settimana e il Marsiglia è chiamato ad un campionato di vertice. A guidarlo sarà Villa Boas: "Un allenatore che stimo tanto - ha continuato Ancelotti - ero certo che avrebbero giocato una partita di grande intensità. Noi abbiamo dato segnali positivi per certi versi e meno positivi per altri". C'è da migliorare dunque, ma in fin dei conti c'è un altro paio di settimane per poterlo fare.

Altro che amichevole

Il Napoli in Francia ha trovato un ambiente caldissimo. Il Marsiglia festeggiava, infatti, i 120 anni di storia e lo stadio era tutto esaurito: "E' stata una buona prova di carattere in un test duro - ha spiegato ancora Ancelotti - abbiamo giocato in un clima molto caldo e la gara, a dire il vero, ha conservato il carattere di una partita vera, non certo con l'intensità di una amichevole. Il Velodrome è uno stadio che fa sentire la sua pressione e devo dire che la squadra ha risposto bene. Abbiamo giocato contro un avversario che ha una ottima organizzazione e che può mettere sotto chiunque soprattutto in casa. Noi siamo stati bravi a tenere il confronto e a rispondere con ritmo alto. Il successo credo sia legittimo, anche se siamo ancora in una fase di preparazione". Fra poco il gioco si farà duro. Ma questo Napoli sembra pronto e non ha paura.