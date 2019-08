È stato uno dei protagonisti del ritiro estivo dell’Inter, nonostante la carta d’identità segni solamente 17 anni. In attesa dell’attaccante voluto da Conte, lo spazio in avanti in nerazzurro se lo è preso Sebastiano Esposito, che ha raccontato a "La Gazzetta dello Sport" la sua estate con la prima squadra: "Sono ancora un giocatore della Primavera e lì tornerò a giocare, questa è una bella esperienza per allenarmi con tanti grandi campioni. Sono contento della mia partita contro il Tottenham, è stata solo un'amichevole ma è importante avere una mentalità vincente", ha detto il giovane attaccante nerazzurro.

"Conte è uno dei primi tre allenatori al mondo"

Poi Esposito parla di Conte, che in questo primo mese gli ha dato spazio e fiducia durante le amichevoli estive dell’Inter: "È un grande allenatore, mi ha colpito per carisma e personalità, è uno dei primi tre allenatori al mondo. A noi attaccanti ci chiede determinati passaggi e movimenti. Li proviamo in allenamento e cerchiamo di metterli in pratica in partita”. Poi sul mercato e sulle voci di un suo possibile passaggio al Psg: “Fin da quando ho iniziato la mia carriera ho voluto sempre vestire questa maglia, il mio desiderio è restare qui”. Infine conclude sulle aspettative della prossima stagione: “Sarà una stagione stimolante e mi farò trovare pronto, spero di continuarmi ad allenare con la prima squadra”.