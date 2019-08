Nella pioggia di gol del Picco, dove ieri sera la sua Sampdoria ha battuto lo Spezia per 5-3, le parole di Eusebio Di Francesco a margine dell'amichevole sono state inevitabilmente rivolte al mercato. In primis, all'addio di uno dei pezzi pregiati della mediana blucerchiata. "Sicuramente Praet mi mancherà", il commento dell'allenatore ai microfoni di Sky Sport sul belga classe '94, prossimo alla firma con il Leicester. "Ritengo che sia uno dei migliori centrocampisti che ci sono, non solo nella Samp ma anche qui in Italia".

Di Fra ammette: "Poche alternative in attacco"

Con il club blucerchiato che incasserà circa 21 milioni dalla cessione di Praet, Di Francesco non nasconde di aspettarsi dei rinforzi da qui alla chiusura delle trattative. "Valuteremo quello che si dovrà fare sul mercato. Sia in mezzo ma anche davanti dove abbiamo poche alternative e sto adattando dei giocatori non di ruolo, che però mi stanno dando delle risposte positive".

Una svolta nelle questioni societarie, che vedono il presidente Ferrero e la cordata guidata da Gianluca Vialli contendersi il futuro della Samp, potrebbe dare un nuovo sprint anche al calciomercato blucerchiato. Ma di questo, Di Francesco preferisce non parlare. "Certamente anch'io vorrei avere la serenità di capire un po' tutto quello che succederà", conclude l'allenatore. "Ma io cerco di lavorare nei migliori dei modi e penso al campo: credo che sia la cosa più importante".