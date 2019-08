FIORENTINA-GALATASARAY: 4-1

42' rig. Boateng (F), 45'+3' Sottil (F), 50' Emre Mor (G), 61' Benassi (F), 82' Simeone (F)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Lirola (79' Venuti), Milenkovic (79' Pezzella), Ranieri, Biraghi (79' Terzic), Badelj (79' Zurkowski), Castrovilli (79' Cristoforo), Benassi (64' Pulgar), Montiel (79' Chiesa), Boateng (64' Vlahovic), Sottil (79' Simeone). Allenatore: Montella



GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera, Linnes (Mariano 60’), Luyindama, Marcao, Nagatomo (Ömer 75’), Seri (Selçuk 70’), Belhanda (Mitroglou 78’), Donk (Atalay 84’), Jimmy (Babel 46’), Feghouli (Emre Mor 46’), Diagne (Yunus 46’). Allenatore: Terim

La prima rete di Boateng in maglia viola, il raddoppio del giovane Sottil, il tris di Benassi, il poker firmato Simeone e prima ancora il tributo riservato dal popolo viola a Fatih Terim, tornato da avversario in quello che è stato il suo stadio. Notte di sorrisi viola al Franchi, dove una bella Fiorentina batte in amichevole il Galatasaray dell’Imperatore. A sbloccare il match è un calcio di rigore realizzato al 42' da Kevin-Prince Boateng, fiore all’occhiello del mercato viola fino a questo momento: palla da una parte, portiere dall’altra e prima gioia con la Fiorentina. Gol e anche assist per l’ex Barcellona, che al 48' innesca Sottil che batte Muslera per il 2-0. Nella ripresa, al 50', il Galatasaray accorcia le distanze con Emre Mor e con la complicità del portiere viola Dragowski, protagonista in negativo nell’occasione e unica nota stonata della serata. Passano pochi minuti e la Fiorentina ristabilisce il doppio vantaggio grazie a Benassi, che al 61' supera il portiere avversario con un pallonetto. A completare la serata, il poker firmato dal Cholito Simeone al minuto 82. 4-1 e tante indicazioni positive per Montella: sugli scudi in particolare Boateng che col 10 sulle spalle ha giocato al centro del tridente, il figlio d'arte Sottil e un altro neo viola, Lirola. La fascia di capitano è finita al braccio di Badelj appena tornato in viola dopo un anno. A metà ripresa ha esordito anche un altro neo acquisto, Pulgar.

Commemorato Artemio Franchi

Commemorazione di Artemio Franchi a 36 anni dalla scomparsa prima dell’inizio dell'amichevole tra Fiorentina e Galatasaray: prima una breve cerimonia davanti alla targa che lo ricorda all'interno dello stadio di Firenze che porta il suo nome, e quindi in tribuna autorità. Il braccio destro del neo proprietario viola, Rocco Barone, ha depositato insieme alla moglie e al figlio del grande dirigente toscano un mazzo di fiori dove lui era solito sedersi. Il dirigente sportivo, a cui sono intitolati tre stadi a Firenze, Siena e Castelnuovo Berardenga (Siena), morto il 12 agosto 1983, che 60 anni fa dette vita alla C, è stato commemorato anche dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dal presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, e dall'assessore allo sport del Comune, Cosimo Guccione. In programma altre iniziative per Artemio Franchi negli stadi di Siena e Castelnuovo Berardenga.