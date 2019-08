È il quarto miglior tiratore di punizioni negli ultimi 10 anni, davanti a lui solo Messi, Ronaldo e Pjanic. Lasse Schöne ha dimostrato subito in allenamento che vuole migliorare la statistica cercando di scalare posizioni, in una sfida diretta in Serie A contro gli altri due bianconeri. Quattordici gol da fermo per il danese nell'ultimo decennio, che ha dato dimostrazione del suo piede chirurgico e preciso anche nella scorsa Champions League, segnando al Bernabeu contro il Real Madrid e fornendo gli assist da calcio d’angolo per i gol di de Ligt contro Juventus e Tottenham.

Lerager "rassegnato" su Instagram

Una precisione di calcio che non è passata inosservata neanche ai suoi nuovi compagni del Genoa. Schone ha infatti mostrato subito le sue capacità su punizione, segnando alla prima partitella in rossoblù. Un momento immortalato su Instagram anche da Lukas Lerager, che nel suo profilo ha pubblicato il momento esatto della punizione, nel quale si vede mentre guarda rassegnato la palla partire dal piede del giocatore danese che poi finirà in rete. Lerager ha poi aggiunto: "Quando sei un avversario, ma già sai che Schöne segnerà su punizione". Dall’Ajax al Genoa, il centrocampista danese non ha perso la sua precisione, pronto a migliorare quella statistica che per ora lo vede al quarto posto.