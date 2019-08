Ultima amichevole, poi si fa sul serio. La Juve giocherà contro la Triestina al Nereo Rocco prima dell'esordio in campionato al Tardini contro il Parma. Un ultimo test per vedere la squadra e prepararla al meglio per il debutto da Campioni d'Italia, l'ennesimo.

Sarri ha diramato la lista dei convocati, anche se non sarà presente in panchina. I bianconeri fanno sapere che l'allenatore è ancora affaticato dalla sindrome influenzale avuta dei giorni scorsi: out Cristiano Ronaldo, come previsto, per via di un affaticamento all'adduttore sinistro

Torna de Ligt, di nuovo in gruppo dopo il forfait di Villa Perosa, mentre Aaron Ramsey si appresta a giocare la sua prima partita in bianconero. Il gallese - arrivato a parametro 0 - aveva saltato le altre amichevoli ma con la Triestina ci sarà, partirà dal primo minuto. Maurizio Sarri non partirà con la squadra, è ancora affaticato dall'influenza.

La lista dei convocati

PORTIERI : Szczesny, Pinsoglio, Buffon.



DIFENSORI : De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

CENTROCAMPISTI : Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.