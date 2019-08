Dopo un’estate trascorsa da possibile partente, Edin Dzeko ha rinnovato con la Roma, prolungando il suo contratto fino al 2022. Merito anche dei compagni che in questi mesi lo hanno convinto a rimanere: "Sono felice quando vedo che gli altri sono contenti che sono rimasto qui con i miei compagni di squadra. Non sono solo compagni per me, sono amici e fratelli – ha detto l’attaccante bosniaco a Roma TV - Ci sono sempre stati, dicendomi di non andare da nessuna parte. Ho un bellissimo rapporto con tutti. Pellegrini e Florenzi mi dicevano ogni giorno di rimanere. Florenzi mi ha detto che se avessi firmato mi avrebbe dato la fascia. Io gli ho risposto che lui è il nostro capitano e noi siamo tutti con lui. L’ho sempre detto di star bene qui, la mia famiglia si sente bene, specialmente mia moglie e poi i miei figli, che sono nati a Roma. Ultimamente quando siamo stati in vacanza Una diceva di voler tornare a casa, cioè a Roma".

Il rinnovo fino al 2022

L’attaccante bosniaco ha rinnovato il proprio contratto con la squadra giallorossa fino al 30 giugno 2022. Arrivato nell’estate del 2015 ha collezionato 179 presenze e 87 gol. "Prima che finisse la scorsa stagione avevamo già maturato una decisione: Dzeko sarebbe stato uno dei pilastri sul quale fondare la nuova squadra", ha dichiarato Guido Fienga. "In questi mesi non abbiamo mai cambiato idea. Siamo felici che Edin riconosca che per vincere si resta alla Roma". Le parole del CEO della Roma, mettendo la parola fine al possibile trasferimento di Dzeko all’Inter.