Il campionato di Serie A per la stagione 2019/20 è alle porte: mancano, infatti, pochi giorni all’inizio, con la Juventus che aprirà l’annata sul campo del Parma. La Commissione Arbitrale Nazionale di Serie A, presieduta da Nicola Rizzoli, ha reso note le designazioni per la prima giornata di campionato. La sfida del Tardini è stata affidata a Fabio Maresca, della sezione di Napoli, che potrà contare sul supporto in sala video di Mazzoleni e Di Vuolo; Valeriani e De Meo saranno gli assistenti di linea, con quarto uomo Piccinini. Fiorentina – Napoli invece sarà diretta da Davide Massa, internazionale della sezione di Imperia, con un altro arbitro UEFA come Valeri a fare da VAR. Per Inter – Lecce è stato designato La Penna con Aureliano in video, mentre alla Dacia Arena per Udinese – Milan ci saranno Pasqua in campo e Giacomelli da VAR. Gianluca Rocchi dirigerà Sampdoria – Lazio e sarà coadiuvato da Luca Banti in sala video. Calvarese comincerà la stagione all’Olimpico per arbitrare Roma – Genoa (VAR Fabbri). Subito un impiego di un arbitro di CAN B: l’esperto Abbattista della sezione di Molfetta fischierà in Cagliari – Brescia. Completano il quadro delle designazioni: Giua per Verona – Bologna, Manganiello per Spal – Atalanta e Mariani per Torino – Sassuolo.

Le novità

Al termine della scorsa stagione, avevano lasciato Luca Banti e Paolo Mazzoleni per i raggiunti limiti di età. Eppure, sono ancora presenti nelle designazioni. Questo è possibile perché da quest’anno è stata creata la figura del VAR PRO, cioè arbitri che svolgono solo il ruolo di assistenti in video. Un’opportunità importante per continuare a valorizzare profili importanti, come nel caso degli arbitri suddetti: Banti sarà VAR in Sampdoria – Lazio, Mazzoleni invece lo sarà per Parma – Juve. Nel complesso, sono stati inquadrati in questo ruolo quattro arbitri che hanno lasciato le rispettive CAN: gli altri due sono Luigi Nasca di Bari e Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, che hanno invece concluso il proprio percorso in CAN B al termine della stagione trascorsa. Hanno fatto invece il proprio ingresso nella CAN A gli arbitri Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì. Al sardo, 31 anni, è stata subito affidata la direzione di una gara, quella tra Hellas Verona e Bologna; il direttore di gara emiliano invece sarà il quarto uomo nella partita tra Parma e Juventus.

L’elenco completo

CAGLIARI – BRESCIA domenica ore 20:45

ABBATTISTA di Molfetta

PAGANESSI – BRESMES

IV: ILLUZZI

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: DI IORIO

FIORENTINA – NAPOLI sabato ore 20:45

MASSA di Imperia

TEGONI – ALASSIO

IV: DOVERI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: MONDIN

HELLAS VERONA – BOLOGNA domenica ore 20:45

GIUA di Olbia

SCHENONE – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA di Bari

AVAR: GALETTO

INTER – LECCE lunedì ore 20:45

LA PENNA di Roma 1

GIALLATINI – PRENNA

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: FIORITO

PARMA – JUVENTUS sabato ore 18:00

MARESCA di Napoli

VALERIANI – DE MEO

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: DI VUOLO

ROMA – GENOA domenica ore 20:45

CALVARESE di Teramo

LIBERTI – CECCONI

IV: ROS

VAR: FABBRI di Ravenna

AVAR: PASSERI

SAMPDORIA – LAZIO domenica ore 20:45

ROCCHI di Firenze

MELI – PERETTI

IV: SERRA

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: TOLFO

SPAL – ATALANTA domenica ore 20:45

MANGANIELLO di Pinerolo

ROCCA – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: CHIFFI di Padova

AVAR: LO CICERO

TORINO – SASSUOLO domenica ore 20:45

MARIANI di Aprilia

SANTORO – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: ABISSO di Palermo

AVAR: LONGO

UDINESE – MILAN domenica ore 18:00

PASQUA di Tivoli

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MAGGIONI

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: DEL GIOVANE