Sarà Parma-Juventus la partita di debutto della nuova Serie A. La squadra gialloblù cercherà di ripetere la prestazione dello scorso anno, quando all’Allianz Stadium di Torino riuscì a fermare i bianconeri grazie ad un gol di Gervinho negli ultimi minuti. Al Tardini scenderà in campo la prima Juventus di Sarri, che però non sarà in panchina per recuperare completamente dalla polmonite che lo ha colpito negli ultimi giorni.

Serie A, dove vedere Parma-Juventus

La partita si giocherà al Tardini alle ore 18 di sabato 24 agosto. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani e il bordocampo di Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato. Sarà possibile vedere la partita tra Parma e Juventus in esclusiva su Sky Sport sul canale 251, con ampio prepartita dalle 17 su Sky Sport Serie A.

Come arrivano alla partita Parma e Juventus?

Sarà la prima partita ufficiale per la Juventus. Nel precampionato i bianconeri non hanno mai vinto nei tempi regolamentari contro avversari più blasonati. Nell’ultimo test la squadra di Sarri ha vinto a Trieste per 1 a 0 contro una formazione di Serie C. Il Parma ha invece già debuttato in partite ufficiali, vincendo in Coppa Italia contro il Venezia per 3 a 1 grazie alla doppietta di Gervinho e al gol di Iacoponi. Durante l’estate, i ragazzi di D’Aversa hanno ottenuto un pareggio per 2-2 contro i turchi del Trabzonspor, il ko per 2-0 contro gli inglesi del Burnley e la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria.