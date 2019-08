La nuova Serie A parte dal Tardini di Parma, dove i gialloblù ospitano la Juve reduce dagli otto scudetti di fila e dal cambio di allenatore. Sarà quindi la squadra di D'Aversa a testare la prima Juventus targata Sarri, anche se di fatto sulla panchina bianconera ci sarà Martusciello, a causa della polmonite che ha fermato l'ex Chelsea (che ha rinviato il suo debutto e salterà le prime due di campionato). Parma-Juventus è visibile in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Parma: Hernani pronto al debutto in A

Sono 24 i convocati di D'Aversa per il debutto stagionale in campionato: tra i nuovi acquisti potrebbe esordire dal 1' l'ex Atalanta Kulusekvski, mentre è praticamente certo l'impiego del brasiliano Hernani, acquistato dallo Zenit. In lista e quindi arruolabili anche Karamoh, Cornelius e Laurini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Grassi, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Juve senza Sarri, Ramsey e Rugani

Mancano Ramsey e Rugani nell'elenco dei 23 convocati per la trasferta di Parma. Il difensore, obiettivo di mercato della Roma, non è stato inserito nella lista di cui invece fanno parte - per quanto riguarda il suo reparto di appartenenza - Demiral e de Ligt. I titolari però dovrebbero essere Bonucci e Chiellini. Tra i nuovi acquisti, ci aspettiamo di vedere schierati dal 1' Danilo come terzino destro e Rabiot come mezzala in un centrocampo completato da Khedira e Pjanic. Il tridente sarà composto da Douglas Costa, Ronaldo e Dybala come falso nove. Panchina per Mandzukic e Higuain.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Martusciello