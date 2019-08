Domenica sera alle 20.45 sarà il momento dell’esordio in campionato di Roma e Genoa. Una partita molto attesa, quella dell’Olimpico, per molteplici motivi. In primis per vedere all’opera la prima Roma di Paulo Fonseca, ripartita dopo gli alti e bassi dello scorso anno e chiamata a lottare le prime posizioni della classifica. Aspettative anche per il nuovo Genoa di Andreazzoli, ripartito dai rossoblù dopo l’esperienza di Empoli e chiamato a dare forma a una squadra che in estate ha cambiato tanto. Ecco le probabili formazioni della sfida.

Roma, Mancini può partire titolare

Una Roma nuova, quella di Fonseca, ma che nuova non sarà contro il Genoa, almeno per nove undicesimi. Dentro la maggior parte dei giocatori della scorsa stagione, fatta eccezione sicuramente per Pau Lopez, nuovo portiere giallorosso arrivato dalla Liga. È probabile che l’allenatore portoghese possa schierare anche Gianluca Mancini al centro della difesa, avanti per ora nel ballottaggio con Juan Jesus. A completare la linea a quattro difensiva Florenzi, Fazio e Kolarov. Nel 4-2-3-1, davanti alla difesa agiranno Cristante e Pellegrini, con Zaniolo da trequartista. Esterni Perotti e Under, in avanti Edin Dzeko, fresco di rinnovo e nuovo capitano giallorosso.

Roma (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Ünder, Perotti, Zaniolo; Dzeko.

Il primo Genoa di Andreazzoli

Per la prima della stagione all’Olimpico, Andreazzoli è pronto a schierare un 3-5-2, con l’inserimento di diversi giocatori arrivati in estate. Su tutti Lasse Schone, fiore all’occhiello del mercato rossoblù e già insostituibile nel ruolo di mediano. Contro la Roma, in porta giocherà Radu, con Zapata, Romero e Criscito a formare la linea difensiva. L'Azzurro non ha svolto l'ultimo allenamento per un leggero attacco influenzale, ma non dovrebbe essere in dubbio. In caso di assenza, giocherebbe Biraschi. Lerager e Radovanovic da mezzali al fianco dell’ex Ajax, con Barreca e Ghiglione favoriti sulle fasce. In avanti il tandem Pinamonti-Kouamè. In settimana infortunio per Cassata: frattura composta a un dito del piede. Verrà valutato settimana prossima.

Genoa (3-5-2): Radu; Zapata, Romero, Criscito; Schone, Lerager, Radovanovic, Barreca, Ghiglione; Pinamonti, Kouamè.