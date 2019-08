Sampdoria-Lazio è senza dubbio una delle gare più attese della prima giornata di Serie A. C’è curiosità per capire in che modo usciranno dall’estate le due squadre di Inzaghi e Di Francesco, che puntano a un campionato molto ambizioso. Match in programma per domenica 25 agosto alle 20.45. Ecco le probabili formazioni della sfida.

Samp, ballottaggio Gabbiadini-Ramirez

Dopo l’estate di amichevoli, Eusebio Di Francesco è pronto a osservare la sua Sampdoria nel primo vero impegno della nuova stagione. Diversi i volti nuovi - non solo quello dell’allenatore ex Roma - nella rosa blucerchiata, a cominciare dal reparto difensivo: contro i biancocelesti è pronto al suo secondo debutto in Serie A l’ex Inter Murillo. Nel 4-3-3 genovese, spazio a Bereszynski e Murru sulle fasce. Ekdal, Vieira e Linetty dovrebbero formare la linea di centrocampo, con il classe 1998 in ballottaggio con Jankto, uscito acciaccato dall’ultimo allenamento. Qualche dubbio anche in avanti: Quagliarella insostituibile, al suo fianco Caprari e uno tra Gabbiadini e Ramirez, con l’italiano al momento favorito. Indisponibili il nuovo arrivato Maroni e Sala, Depaoli squalificato.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Caprari, Quagliarella.

Lazio, Lazzari pronto al debutto. Dubbio Leiva

Pronto all’esordio nel nuovo campionato anche Simone Inzaghi, che vuole affidarsi alla vecchia guardia per cominciare subito bene contro la Samp. Probabili solo due nuovi nell’undici dell’allenatore piacentino: Vavro in difesa e Lazzari da esterno, pienamente recuperato (giocherà con un tutore) dopo la frattura alla mano. In difesa però sta recuperando terreno Luiz Felipe che si candida seriamente per scendere in campo dall'inizio al posto di Vavro. In porta Strakosha, con Acerbi e Radu a completare la linea a tre. Il grande dubbio è Lucas Leiva, uscito acciaccato dall’ultimo allenamento: il brasiliano non dovrebbe farcela dal primo minuto, per questo è pronto Parolo. Al suo fianco Luis Alberto e Milinkovic-Savic, con Lulic esterno opposto a Lazzari. In avanti il tandem Correa-Immobile.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.