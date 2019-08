Qual è il suo pensiero sul mercato?

Purtroppo è ancora aperto, io penso che quando inizia il campionato dovrebbe essere chiuso. Siamo in sintonia con la società, stiamo monitorando qualcosa e vedremo se ci sarà la possibilità di fare qualche operazione per migliorare il reparto avanzato. In caso contrario resteremo così. Caicedo probabilmente rinnoverà il contratto la prossima settimana e questa vicenda mi premeva molto. sono stato un giocatore e so che non è semplice restare con il contratto in scadenza. Ci sono anche Adekanye e Anderson, in questo mese e mezzo hanno lavorato bene e mi hanno colpito.