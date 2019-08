Diamante grezzo

Si tratta di Matteo Cioffi e Federico Guidi. Il primo lo accoglie negli Allievi viola dopo la sua decisione di lasciare il Torino. Quando a Matteo squilla il cellulare, si trova in macchina. Gli fanno il nome di Riccardo, lo informano del fatto che potrebbe lasciare i granata. Lui non ci crede, sta per fare inversione per andarlo a prendere di persona. Sa di cosa è capace quel ragazzo, che infatti non si smentisce. Segna subito sei gol in 10 partite. Il primo torneo lo gioca ad Arco, dove fa il fenomeno. Cioffi vorrebbe far giocare tutti, ha in mente di tenerlo in panchina alla seconda partita, ma Sottil non ne vuole sapere: ama prendersi le responabilità nei momenti importanti. Con quel ciuffo sembra sempre un po' abulico, ma in realtà ha una voglia matta. Delle volte anche troppa, tanto da tenere il pallone solo per sè. E' egoista, in fase di non possesso è totalmente assente. Guidi, che nel frattempo lo ha portato in Primavera, lo rimprovera. Usa tanto bastone e poca carota, ma non ottiene gli effetti sperati. Riccardo si chiude in se stesso, non sboccia. E' qui che l'allenatore si rivela fondamentale per la sua carriera perché, invece di escluderlo, consulta vari mental coach per trovare il metodo giusto. E gli riesce. Da lì inizia un lavoro quasi personalizzato, fatto di colloqui privati e tante sedute video. Finisce che Sottil gioca da protagonista le Finali Scudetto, prima del grande salto.