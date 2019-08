La prima di Marco Giampaolo alla guida del Milan: c’è davvero tanta attesa per l’esordio in campionato della formazione rossonera, impegnata alla Dacia Arena contro l’Udinese allenata da Igor Tudor. Un match che nasconde tante insidie per Piatek e compagni, chiamati subito a risposte importanti dopo un precampionato sottotono almeno per quanto riguarda i risultati. Giampaolo ha affermato in conferenza di voler vedere un Milan già competitivo, ma il nuovo allenatore rossonero dovrà fare a meno di Biglia – non convocato per infortunio – al suo posto pronto Calhanoglu come play di centrocampo, con Borini e Paquetà ai suoi fianchi. In avanti, Suso trequartista alle spalle di Piatek e Castillejo. Panchina per i nuovi Leao e Bennacer. L’Udinese invece conterà come sempre sulla qualità dell’argentino De Paul, oltre che sulla velocità di Lasagna che potrebbe creare dei problemi alla difesa rossonera.

Udinese Milan: dove vuoi in streaming con il tuo Sky Go

Un match, quello tra Udinese e Milan, tutto da seguire su Sky Sport che trasmetterà in esclusiva la gara a partire dalle 18 su Sky Sport Serie A canale 202 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca a cura di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo invece ci saranno Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Collegamenti pre-partita a partire dalle 17 durante la trasmissione “Sky Calcio Show” che avrà come ospiti in studio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni. Il match tra Udinese e Milan sarà visibile anche in streaming su Skygo.