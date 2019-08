Samir Handanovic è il protagonista del "Matchday Programme" dell'Inter, in vista dell'esordio in campionato dei nerazzurri contro il Lecce. "Parto con grande entusiasmo, non vedo l'ora che inizi il campionato. Me lo immagino più equilibrato rispetto agli anni passati e sono contento di come abbiamo lavorato in queste settimane di preparazione" le parole del capitano nerazzurro. Il numero 1 dell'Inter torna anche sulla partita contro l'Empoli che ha chiuso la passata stagione e regalato il pass per la Champions ai nerazzurri: "Certe partite e certe parate ti rimangono dentro". E stasera inizia una nuova stagione con 60mila spettatori a San Siro: "Lo stadio lo sento sempre, dal riscaldamento alla partita, San Siro ti spinge e tu lo percepisci, si alza il volume. Per un giocatore sentire in maniera così forte i tifosi è una cosa bellissima".