La presenza di Sinisa Mihajlovic, in panchina allo stadio Bentegodi per la prima di partita tra Hellas Verona e Bologna, ha fatto emozionare tutti. Anche il super tifoso rossoblù Gianni Morandi. Il cantante, molto amato sui social network, ha voluto condividere con i propri fans l’emozione della serata di domenica: "Ieri sera – ha detto - ero a Verona a vedere la prima partita di campionato. Sorpresa incredibile è arrivato Sinisa Mihajlovic, l’allenatore che, come sapete, è malato di leucemia acuta e che ha voluto essere vicino ai suoi giocatori per questo inizio. Contro il parere dei medici, rischiando moltissimo. Un uomo coraggioso, forte, che sta combattendo una battaglia durissima. Quella per guarire la sua malattia. Però ha voluto essere lì. Ci siamo emozionati tutti. E alla fine, un grandissimo applauso anche dai tifosi del Verona. Che coraggio, forza Sinisa".

Il grazie della famiglia

Al post di Gianni Morandi hanno risposto, ringraziando, le figlie dell’allenatore del Bologna, Virginia e Viktorija e la moglie Arianna.