Gol, emozioni, conferme e anche qualche sorpresa: la prima giornata di Serie A sta per giungere al termine e a completare il quadro del primo turno sarà la nuova Inter di Antonio Conte, che nel Monday night se la vedrà con il Lecce neopromosso. Una gara parecchio interessante quella in programma a San Siro alle 20:45. I nerazzurri faranno il loro esordio guidati dal nuovo allenatore davanti a oltre 60mila spettatori, i giallorossi giocheranno nuovamente una partita nella massima serie a sette anni di distanza dall’ultima volta.

Qui Inter: Lukaku in campo dall’inizio

In conferenza stampa Antonio Conte lo ha annunciato senza mezzi termini: "La rincorsa è iniziata". Per questo l’Inter non può permettersi passi falsi dopo l’inizio vincente di Juventus e Napoli, che in trasferta hanno battuto rispettivamente Parma e Fiorentina. Un esordio emozionante per l’ex allenatore di Juventus e Chelsea, che nella sua prima gara ufficiale sulla panchina dei nerazzurri si troverà di fronte il Lecce, la squadra della sua città e il club nel quale ha esordito da giocatore nella stagione 1985/86. Idee chiare per Conte, che nella prima giornata del campionato di Serie A 2019/20 schiererà la sua squadra con il consueto 3-5-2. Pochi dubbi per quanto riguarda il reparto difensivo davanti al capitano Samir Handanovic: con Diego Godin ancora indisponibile, a comporre il terzetto di difesa saranno D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar. A centrocampo fuori dall'undici iniziale uno dei principali acquisti della campagna di rafforzamento dei nerazzurri in questo mercato, Nicolò Barella. L’ex Cagliari, infatti, con ogni probabilità lascerà posto a Matias Vecino, che agirà da interno insieme a un altro nuovo arrivo, Stefano Sensi. Inamovibile nel ruolo di regista Marcelo Brozovic, sugli esterni da registrare il rilancio di Antonio Candreva sulla destra e la conferma di Kwadwo Asamoah sul versante opposto. In attacco, poi, subito in campo il giocatore più atteso, Romelu Lukaku. Il nuovo numero 9 arrivato all'Inter dal Manchester United è pronto a partire da titolare e spera di conquistare immediatamente a suon di gol la fiducia dei tifosi nerazzurri. Accanto a lui ci sarà Lautaro Martinez. Capitolo Mauro Icardi: l’ex capitano non sarà convocato. Questa la probabile formazione nerazzurra.

Inter (3-5-2) – Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte

Qui Lecce: Falco con Lapadula, panchina per Farias

Nessuna paura, tanto entusiasmo e voglia di ben figurare per il Lecce, che dopo le ultime due straordinarie stagioni culminate con un doppio salto dalla Serie C alla A si appresta a fare il suo ritorno ufficiale nel massimo campionato, dal quale manca da ormai sette anni. Subito un inizio in salita per i giallorossi, che però non rinunceranno ai principi di gioco imposti da Fabio Liverani negli ultimi due campionati: ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore del club pugliese, che in conferenza stampa ha chiesto ai suoi una prova fatta di coraggio e sfrontatezza. Nel solito 4-3-1-2 qualche assenza importante, su tutte quella del capitano Marco Mancosu, grande protagonista nell’ultima annata in Serie B e costretto alla panchina per qualche problema fisico. Con il nuovo arrivato Gabriel in porta, con ogni probabilità la difesa sarà composta dall’ex Palermo Rispoli e da Calderoni sugli esterni, con Rossettini e Lucioni coppia centrale. Petriccione, Tachtsidis e Majer ad agire in mezzo al campo, Shakhov sarà il suggeritore dietro le due punte. Non al meglio Diego Farias, l’ex Empoli comincerà con ogni probabilità la gara in panchina. Così, ad affiancare il nuovo acquisto Gianluca Lapadula – di ritorno a San Siro dopo l’esperienza negativa con il Milan e reduce dalle ultime stagioni opache con la maglia del Genoa -, ci sarà Filippo Falco. Questa la probabile formazione giallorossa.

Lecce (4-3-1-2) – Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Falco, Lapadula. All.: Liverani