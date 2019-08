Uno show dentro e fuori dal campo. Strepitoso il debutto in campionato dell’Inter targata Antonio Conte, vittorioso 4-0 sul Lecce tra vecchi protagonisti (splendide reti di Brozovic e Candreva) e nuovi eroi. A lasciare il segno anche Sensi e Lukaku, new entry del mercato estivo subito determinanti alla prima in campionato. Quattro gol e tre punti per i nerazzurri del nuovo allenatore, travolto dall’entusiasmo di San Siro tra ovazioni e applausi a non finire. Non è finito al 90’ l’abbraccio del pubblico interista a Conte che, al termine del match e dopo le parole in conferenza stampa ("Non dobbiamo essere una scintilla, bisogna diventare dinamite"), si è intrattenuto per qualche minuto coi tifosi all’esterno dello stadio. Abbandonata l’auto e a stretto contatto coi sostenitori, Antonio si è prestato ad una serie di selfie regalando istanti memorabili al suo pubblico. Sorrisi e disponibilità ricambiata dall’affetto dei presenti, cori e applausi per un leader in panchina che si è già preso l’Inter.