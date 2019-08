Il campionato appena iniziato riserva già la sfida tra Juventus e Napoli, in programma sabato sera all'Allianz Stadium. Per l'occasione non è da escludere, compatibilmente con i controlli medici in programma venerdì, che Maurizio Sarri possa essere presente in panchina. L'allenatore bianconero, assente a Parma a causa della polmonite che lo ha colpito, al Tardini è stato sostituito dal vice Martusciello, ma di giorno in giorno sta migliorando e c'è la possibilità di un suo ritorno in panchina per il debutto casalingo in campionato.